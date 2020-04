Stiri pe aceeasi tema

- Bataie de joc, pe bani decontați de la stat. Hotelurile care asigura spații de carantina pentru romanii reveniți de peste hotare primesc bani de la stat, insa serviciile oferite de acestea beneficiarilor lasa de dorit. Alimente expirate, lazi cu paine și fructe depozitate direct pe podea, fara minime…

- Alimente expirate, lazi cu paine și fructe depozitate direct pe podea, fara minime condiții de igiena, vase și mobilier de bucatarie pline de rugina și mucegai - asta au gasit inspectorii Protecției...

- Pentru romanii sositi cu primul transport, aflati in carantina pe raza judetului Constanta, perioada legala de carantinare expira in aceasta saptamana si vor fi sprijiniti sa ajunga, in siguranta, acasa, spune prefectul judetului Constanta, George Niculescu. In ceea ce ii priveste pe cei care au ajuns…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime și in țara noastra. De teama coronavirusului, unii romani au hotarat sa stea in case, in izolare, protejandu-se astfel de raspandirea infectarii. Pentru aceștia, șoferii de TIR au avut un mesaj emoționant.

- Hotelul Flora din stațiunea Mamaia este unul dintre locurile din sudul țarii transformate in centre de carantina unde au fost cazați deja zeci de romani care vin din zonele roșii. Cei aflați in izolare fac apeluri disperate catre populație, pentru ca mancarea nu este, spun ei, suficienta. Pe rețelele…

- Chiar daca unele persoane au ajuns cu mult inainte de ora 08.00, pe la ora 09.00 nu ar fi ajuns niciun specialist care sa recolteze probele. La Spitalul Suceava au intrat in izolare toate cadrele medicale, numarul de infectii cu Covid 19 fiind 72. Spitalul s-a inchis, devenind de ieri doar unitate medicala…

- Blue Air suspenda zborurile regulate incepand cu data de 21 martie și pana la incheierea perioadei in care starea de urgența este activa, ca urmare a decretului emis de Președintele Romaniei. In plus, Blue Air introduce programul “Te aducem acasa”, in...

- Romanii intorsi din strainatate pun in dificultate autoritatile, conform afirmatiilor facute de Raed Arafat. Secretarul de stat a anuntat ca o familie revenita din Italia a incercat sa evite intrarea in carantina.„In judetul Maramures, s-au purtat discutii interminabile cu o familiei revenita din Italia…