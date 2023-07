Cum sunt țepuiți românii la RCA. Doar 15% din încasări dau asigurătorii pentru reparația mașinilor Dupa ce asiguratorii au țipat peste tot ca pierd bani in Romania din cauza tarifelor mari din service-uri, raportul ASF pe anul 2022 a aratat o realitate șocanta. Sumele platite de firmele de asigurari pentru manopera din service-uri la reparațiile mașinilor reprezinta sub 2% din incasarile polițelor RCA. Cu piese cu tot, care oricum vin […] The post Cum sunt țepuiți romanii la RCA. Doar 15% din incasari dau asiguratorii pentru reparația mașinilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

