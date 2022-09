Cum sunt secerați soldații ruși Rețelele de socializare sunt inundate de videoclipuri cu armata ucraineana capturand soldați ruși sau distrugand poziții rusești. Contraofensiva ucraineana din regiunea Harkov nu incetinește. Telegram is once again flooded with videos of the Ukrainian Army capturing Russian soldiers or destroying Russian positions. The Ukrainian counteroffensive in the Kharkiv region isn’t slowing down. pic.twitter.com/xjCmFHu3cS — Visegrad […] The post Cum sunt secerați soldații ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de socializare sunt inundate de videoclipuri cu armata ucraineana capturand soldați ruși sau distrugand poziții rusești. Contraofensiva ucraineana din regiunea Harkov nu incetinește. Telegram is once again flooded with videos of the Ukrainian Army capturing Russian soldiers or destroying Russian…

- A team from the U.N. nuclear watchdog was on its way on Monday to Ukraine‘s Zaporizhzhia nuclear plant, the agency’s chief said, as Russia and Ukraine traded accusations of shelling in its vicinity, fueling fears of a radiation disaster, according to Reuters. Captured by Russian troops in March but…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa organizeze o misiune de ”instruire si asistenta” a armatei ucrainene care ar urma sa aiba loc in tarile vecine, a anunțat, luni, Inaltul Reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, relateaza AFP. Propunerea va fi discutata saptamana viitoare la Praga…

- Cel puțin șase persoane au fost ranite, inclusiv un copil, dupa ce rachetele rusești au lovit orașul Odesa, in cursul nopții de luni spre marți, a declarat un oficial militar ucrainean citat de CNN. Purtatorul de cuvant al administrației militare de la Odesa, Serhi Bratchuk, a declarat, intr-o postare…

- Propagandistul rus Andrei Karaulov se plange ca, in urma razboiului din Ucraina, turiștii ruși au de suferit in restaurantele europene. Potrivit acestuia, cetatenilor ruși li se scuipa in ceștile de cafea la restaurant „Comanzi cafea sau ceai. Te intreaba: „Rusa?” Il aduc, iar jumatate din restaurant…

- Group of Seven (G7) nations are set to announce an effort to pursue a price cap on Russian oil, US officials said Monday, though there is not yet a hard agreement on curbing what is a key source of revenue for Vladimir Putin’s war in Ukraine, according to Bloomberg. Russia’s war and limiting its profits…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost, duminica, printre primii politicieni care au transmis mesaje de Ziua Drapelului National. Prim-ministrul a facut referire la experienta sa in teatrele de operatii din afara tarii, spunand ca prezenta Tricolorului in bazele in care isi desfasura activitatea insemna legatura…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat arestarea unui barbat, acuzat ca este agent rus. Individul a fost ridicat de ofițeri chiar de pe o strada din Harkov. SBU a publicat pe canalul oficial de Telegram o inregistrare video cu operațiunea de reținere a presupusului agent. The post Agent rus,…