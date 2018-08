Cum sunt respectate restricţiile de tonaj instituite pe DN 10 Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat actiunile de disciplinare a participantilor la trafic. Echipajele de politie au actionat atat in mediul urban, cat si in mediul rural, iar ca urmare a neregulilor constatate au aplicat 170 de sanctiuni contraventionale si au retinut in vederea suspendarii 8 permise de conducere. Au fost sanctionati atat conducatori auto, cat si 52 de pietoni, 6 biciclisti si 2 carutasi, valoarea totala a amenzilor fiind de 39.937 de lei. Cei opt conducatori auto care au ramas ieri fara permisele de conducere… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

