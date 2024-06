Cum sunt păcăliți românii când îşi rezervă o vacanţă. Hoții au devenit foarte inventivi Inșelatoriile care vizeaza turiștii in vacanța sunt in creștere alarmanta, cu un raport recent al celei mai mari platforme de rezervari online indicand o creștere a fraudelor de pana la 900% in ultimii doi ani. Atacatorii folosesc inteligența artificiala pentru a crea emailuri foarte convingatoare. Dupa ce o persoana platește, escrocii dispar fara urma, lasand cumparatorul fara un loc de cazare, sau continua sa inșele prin mesaje de urmarire. Cum sa te protejezi de fraude in vacanța Infractorii folosesc tot mai des softuri bazate pe inteligența artificiala pentru a traduce și redacta texte intr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

