Consiliul Concurenței are raport in care recomanda ca cei cu bani și fara experiența in domeniul fiscal sa aiba firme in domeniu. Ei bine, pe baza acelui raport, se pare ca Ministerul Finanțelor ar vrea sa modifice legislația. Deși in teorie pare o idee buna, in practica, cu exemple concrete, se demonstreaza ca atunci cand s-a facut același lucru pe piața farmaciilor s-a ajuns la situații negative pentru toți romanii: medicamente și tot felul de suplimente de care n-avem nevoie.