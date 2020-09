In perioada pandemiei de coronavirus, in multe zone din Romania aflate in scenariul roșu copiiifac școala online, insa puțini știu cum sunt notați aceștia. Prevederile referitoare la acest aspect stabilesc ca notarea/acordarea de calificative se face utilizandu-se aceleași tehnici de evaluare ca cele folosite in mod normal. „In cadrul activitaților de predare-invațare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, in conformitate cu legislația in vigoare, utilizand instrumente…