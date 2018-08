Cum sunt învățați protestatarii violenți să se opună forțelor de ordine. Ghid online Exista pe internet un manual care ii invața de protestatarii violenți cum sa scape de arestarile operate de forțele de ordine in timpul mitingurilor. Potrivit ghidului, teținerile in masa sunt folosite pentru a intimida protestatarii, uneori ducand la urmarirea penala abuziva pentru unii dintre arestați. Are oare Poliția resursele necesare pentru a efectua arestari maselor in The post Cum sunt invațați protestatarii violenți sa se opuna forțelor de ordine. Ghid online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, in noaptea de vineri spre sambata, dupa protestele din Piața Victoriei. Dupa ce, in ultimele luni, a incitat la proteste masive, prin declarațiile sale publice, și a calificat mesajele suburbane lansate in spațiul public drept “opinii politice”, Iohannis a condamnat,…

- Prin punctele de frontiera au trecut, in ultimele 24 de ore, peste 221.700 de persoane, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara, si aproximativ 53.000 de mijloace de transport, potrivit site-ului Politiei de Frontiera. Nu s-a permis intrarea in tara a 23 de cetateni straini deoarece…

- Aproximativ 3.000 de persoane s-au strans duminica, 1 iulie, in fața Palatului Cotroceni, pentru a-si exprima nemultumirea fata de presedintele Klaus Iohannis. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva șefului statului, folosesc fluiere si vuvuzele, dar au si pancarte cu mesaje precum: “Sunt o papușa…

- 5.000 de persoane au protestat, sambata, impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), in orașul Augsburg din sudul Germaniei. Protestatarii au fluturat bannere si au strigat lozinci impotriva „propagandei naziste” a partidului in fata centrului de conferinte unde membrii…

- Protestatarii #rezist au recurs la acte de violența chiar și asupra unui parlamentar al Romaniei, in timp ce manifestau in fața Palatului Parlamentului. Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa a fost bruscat și huiduit, miercuri, de catre protestarii care se aflau in fața Palatului Parlamentului, acesta avand…

- Politia a facut public luni seara portretul-robot al barbatului care a jefuit o banca din Cluj-Napoca, de unde a furat 20.000 de lei, dupa ce i-a amenintat pe angajati cu un cutit. Politistii cauta un tanar de 25- 30 de ani, cu constitutie atletica, cu inaltimea de aproximativ 180 de centimetri, informeaza…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman si procurorii DIICOT Teleorman au efectuat 14 perchezitii in Bucuresti si judetele limitrofe, la locuintele mai multor persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc, potrivit unui comunicat de presa al IGPR. Ca urmare…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…