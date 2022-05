Stiri pe aceeasi tema

- Polițistii maramureseni vor fi la datorie și vor acționa pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor și libertaților cetațenilor, precum și salvarea de vieți. ​Astfel, in perioada 22-25 aprilie a.c., politistii de ordine publica, de la structurile de politie rutiera, investigatii…

- Politistii hunedoreni vor fi la datorie, in perioada urmatoare, pentru ca locuitorii judetului sa se bucure, in liniste, de sarbatoarea Invierii Domnului In perioada 22-25 aprilie a.c., peste 250 de politisti vor actiona, zilnic, pe raza judetului Hunedoara, in cadrul dispozitivul…

- Polițiștii de la rutiera și ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o razie pentru depistarea și sancționarea abaterilor comise de participanții la traficul rutier, precum și pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. In urma activitaților…

- La data de 04 aprilie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au desfașurat o perchezitie domiciliara, la imobilul unor persoane banuite de comiterea infractiunii de proxenetism. …

- Nr. 63.147 din 29.03.2022 ACTIUNI DE AMPLOARE DESFASURATE DE POLITISTI PENTRU MENTINEREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, in special a celor comise cu violenta, pentru mentinerea…

- In aceasta dimineata politistii structurilor de investigatii criminale, ordine publica si rutiera din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti desfasoara o razie pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica, precum si pentru combaterea faptelor ilegale in municipiul Ploiesti. Potrivit…

