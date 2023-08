Stiri pe aceeasi tema

- Atenționari COD GALBEN de canicula in Alba și alte județe din țara. Vor mai fi și furtuni. Zonele vizate Atenționari ANM Cod Galben: Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari Cod Galben de canicula valabile pentru Alba și alte zone din țara. De asemenea, vor mai fi furtuni, local. Atenționari…

- Canicula vine cu mai multe probleme de care trebuie sa ținem cont, avertizeaza medicii. Corpul se incalzește destul de mult incat nu este nevoie sa il faceți sa munceasca și in timpul digestiei. Deoarece termometrul depașește 30 de grade Celsius, evitați sa consumați carne bogata in grasimi animale,…

- ONU a reamintit marti ca omenirea trebuie sa se pregateasca pentru valuri mai intense de canicula. De asemenea, le-a recomandat cetatenilor sa-si elaboreze propriul ”plan de lupta”, scrie AFP. ”Astfel de fenomene vor continua sa se intensifice. Omenirea trebuie sa se pregateasca pentru valuri de canicula…

- Meteorologii ANM au emis o serie de avertizari valabile pentru ziua de luni, 17 iulie, atat inprivința uniui val de caldura persistent, canicula și disconfort termic accentuat, cat și de fenomene de instabilitate atmosferica.Astfel, intreaga țara este cuprinsa de valul de caldura, toate ...

- In acest weekend, Platoul Salii Sporturilor din Cluj-Napoca a devenit cartierul general al copiilor. Copiii s-au stropit cu apa, au jucat fotbal ori au incercat biliardul cu piciorul. Toate acestea, in timp ce parinții i-au supravegheat din puținele zone cu umbra. Popularitatea proiectului menit sa…

- Opt orase mari se afla sub cod rosu de canicula in Italia, tara care se confrunta cu al doilea val de caldura din aceasta vara. Orașele italiene Bologna ,Viterbo, Florenta, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti si capitala țarii, Roma, se afla sub Cod Roșu de canicula. Plasarea unui oras sub cod rosu de…

- Opt orase din Italia se afla sub cod rosu de canicula marti in contextul in care valul de caldura care afecteaza tara se intensifica, transmite ANSA.Bolzano, Florenta, Frosinone, Latina, Perugia si Torino s-au alaturat capitalei Roma si orasului Rieti, care se aflau deja sub cod rosu luni, in timp…

- Eveniment Val de caldura, disconfort termic și canicula pana vineri iulie 10, 2023 09:39 Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica, valabila pana vineri, la nivelul intregii țari, fenomenele vizate fiind val de caldura, disconfort termic și canicula. Astazi,…