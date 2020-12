Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca prima tranșa de doze de vaccin anti-Covid, BNT162b2, produs de BioNTech și Pfizer, va fi alocata pentru vaccinarea personalului medical din cele 10 unitați medicale de faza I. Printre cele zece spitale…

- Morga mobila, in remorca unui autotren, la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Cei de la DSU au transferat in curtea spitalului o remorca frigorifica in care vor fi ținute cadavrele celor decedați de Covid-19. Masura a fost luata dupa ce, luna trecuta, morga spitalului s-a umplut.

- Mai multe imagini viralizate pe internet arata situația dura in care a ajuns Institutul Matei Balș din București: Mai mulți pacienți sunt tratați pe holuri, in paturi improvizate. Unii dintre ei stau pe scaune sau banci și primesc oxigen. „Cam asa arata holurile spitalului Matei Bals cu bolnavi de Covid,…

- Continua neregulile de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, condus de liberalul Cristian Oancea, numit in funcție de PNL Timiș. Unitatea medicala a semnat un contract de 81.000 de lei, cu o firma implicata intr-un dosar de corupție, pentru ca morții de COVID sa fie duși intr-o remorca de TIR pe…

- Cele 100 de doze fac parte din a treia tranșa din antiviralul autorizat la nivelul Uniunii Europene in tratamentul anti-coronavirus. A doua tranșa a sosit joi, 8 octombrie, cand medicii au primit 50 de doze, suficiente pentru zece pacienți. Citește și: Ce este Remdesivir, medicamentul pe care…

- Pacienții de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara primesc, de astazi, tratamentul care i-a fost administrat și lui Donald Trump. Institutul Matei Bals din Capitala a fost primul din tara care a introdus aceasta schema de tratament pentru cei infectati cu SARS-COV2.

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, acolo unde sunt tratați pacienți cu Covid-19, a ajuns o noua tranșa de Remdesivir, antiviral care lipsea de ceva timp din unitatea sanitara. Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara a primit a doua tranșa din antiviralul Remdesivir, din alocarea…

- La Timișoara au ajuns 50 de doze de Remdesivir, medicamentul care este administrat pacienților cu Covid-19 aflați in stare critica, dupa ce, de ceva timp, lipsea din „arsenalul” medicilor. Este a doua tranșa repartizata Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”. Dozele ajung pentru 10 pacienți.…