- Dozele de vaccin din prima transa ‘simbolica’ vor fi alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele 10 unitati medicale de faza I, informeaza, vineri, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, luand…

- Vasile Gheorghița, președintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, a anunțat marți, ca primele doze de vaccin anti-Covid vor ajunge in Romania intre Craciun și Revelion. Potrivit lui Gheorghița, este vorba de 10.000 de vaccinuri care reprezinta o „tranșa simbolica”.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in Romania. Nelu Tataru a spus ca strategia de vaccinare este in lucru. „In aceasta strategie de vaccinare, noi il avem in pregatire, lucram continuu, ca…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, spune ca armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in țara. Intrebat, astazi, despre planul de vaccinare, Nelu Tataru a raspuns ca strategia este in lucru, potrivit Digi24.„In aceasta strategie de vaccinare, noi…

- Romania va primi prin Comisia Europeana 10 milioane de doze de vaccin impotriva COVID, iar in cel mai bun scenariu o prima tranșa va ajunge in țara noastra in primul trimestru al anului viitor și vor fi vaccinați cu prioritate angajații din sistemul medical, dar și persoanele din grupele de risc, a…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, la Palatul Cotroceni, ca un viitor vaccin anti-COVID-19 va fi primit de Romania abia in primavara, cand ar putea și incepe vaccinarea. Primii care vor primi leacul vor fi medicii și persoanele din grupele de risc. Președintele a declarat ca ”vaccinele”…

- „Avem o prima tranșa care ar trebui sa vina la sfarșitul lui decembrie și sa incepem in ianuarie. Intenția noastra este - și in planificarea pe care o avem - ca personalul medical sa fie vaccinat in acea perioada, pentru a putea avea o linie intai solida”, a declarat ministrul Sanatații, la videoconferința…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat marți ca primele doze din vaccinul anti-Covid vor ajunge in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar din ianuarie ar urma sa inceapa vaccinarea personalului medical.