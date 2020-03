Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe solicitari au venit pe grupul de Facebook al mișcarii "Va ajutam din Cluj" de la cadre medicale din spitalele clujene care nu sunt pregatite corespunzator sa lupte cu epidemia de coronavirus. Astfel, personalul medical de la Spitalul de Oncologie, Institutul Inimii…

- Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj de mulțumire persoanelor care lupta impotriva pandemiei de coronavirus și, in special, lui Ionuț Negoița, patronul echipei Dinamo. Primarul Capitalei i-a adus mulțumiri speciale lui Ionuț Negoița, cel care deține Grupul…

- Autoritatile anunta ca spitalele romanesti dispun de 2.653 de paturi ATI si de 1.361 de ventilatoare mecanice. Cel mai recent bilant arata ca Romania a inregistrat cea mai mare crestere de imbolnaviri cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore."La acest moment dispunem la nivelul spitalelor de 2.653…

- Un marș de solidaritate pentru cadrele medicale care au grija de bolnavii de coronavirus din Romania a avut loc astazi, in București. Asta in ciuda recomandarilor autoritaților de a ramane in case, informeaza Libertatea. Oamenii au ieșit pe strazi și au afișat bannere pe care era scris mesajul „Susținem…

- Ultrașii din Peluza Sud '97 a celor de la FC U Craiova, echipa aflata pe primul loc in Liga a III-a, au mers duminica seara la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, pentru a-și manifesta sprijinul fața de medicii care lupta impotriva pandemiei de coronavirus.Suporterii au aprins torțe in fața…

- Italia este tara cea mai afectata de coronavirus în aceasta perioada, iar numarul persoanelor a depasit 1.200 de oameni, în timp ce alti 1.328 de oameni sunt în stare grava si critica. Medicii din întreaga peninsula lucreaza la foc automat, în conditii severe, iar într-unul…

- Autoritatile chineze din domeniul sanatatii au cerut luni persoanelor vindecate de coronavirus sa doneze sange, din care medicii vor sa extraga esantioane de plasma ce vor fi utilizate pentru ingrijirea...

- Medici thailandezi au declarat duminica faptul ca au tratat cu succes cazuri severe de imbolnavire cu noul coronavirus (2019-nCoV) cu ajutorul unei combinatii de medicamente utilizate impotriva gripei si HIV, cu rezultate initiale care arata o ameliorare semnificativa a simptomelor in 48 de ore de la…