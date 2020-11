Stiri pe aceeasi tema

- Unul din doi angajati romani recunoaste ca gandurile neincetate despre pandemia Covid-19 au facut ca starea lor psihica sa aiba de suferit, iar 23,6% afirma ca au fost chiar foarte afectati din punct de vedere emotional, arata rezultatele unui sondaj realizat de platforma de recrutare online BestJobs.…

- Marea Britanie a anuntat, joi dupa-amiaza, ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, potrivit Mediafax.

- Romania se menține pe locul 45 din 163 de țari și pe ultimul loc in clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2020 privind calitatea vieții și bunastarea sociala, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte.…