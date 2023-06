Cum sunau limbile vechi (video) Cum suna scandinava veche (o limba din care au evolut limbile nordice moderne)? Dar maiașa? Latina? Chineza veche? Engleza veche? Japoneza veche? Slavona veche? Egipteana veche? Greaca veche? Akadiana?Acestea sunt doar cateva dintre limbile vechi care au fost recreate cu ajutorul inteligenței artificiale. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

