- Poliția din Baia Mare s-a autosesizat dupa ce au aparut in spațiul public imagini filmate cu un tanar care sta pe un scaun de birou in timp ce e tractat de un autoturism, și acum agenții il cauta pe șofer, scrie portalul local de știri Vasile Dale . Sursa citata scrie ca imaginile au fost filmate chiar…

- Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata pe 5 aprilie de catre un barbat, cu privire la faptul ca la data de 3 aprilie, in jurul orei 13, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu intr-un mijloc de transport public de persoane, avand calitate de controlor de bilete, pe raza…

- Momente din ce in ce mai grele pentru Liviu, concurent la Mireasa, urzeala soacrelor. Cand totul parea sa fie bine intre el și iubita lui, iata ca fosta soție și-a facut apariția și i-a dat toate planurile peste cap. Dupa ce fosta lui soție a facut acuzații usturatoare cu privire la trecutul lui, astazi…

- Experiența traumatizanta pentru tanarul primar al comunei Lopatari, Claudiu Constantin. In incercarea de a-i convinge pe cetațeni sa se vaccineze, edilul a postat pe Facebook un mesaj in care dezvaluie momentele terifiante traite anul trecut, atunci cand a fost diagnosticat cu COVID-19. In mesajul sau,…

- Organizatia non-profit „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitati ai Romaniei” a postat pe Facebook, la 3 aprilie, mesajul unui tanar din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, care isi cauta pe internet mama biologica. CITEȘTE ȘI: Andreea Moldovan: „Doua saptamani…

- A furat o mașina din gospodaria unui barbat din Colonița, iar acum risca sa stea dupa gratii. Vorbim despre tn tanar de 22 de ani, din raionul Florești, care a fost reținut de oameni legii.

- Un tanar ce lucra la o stana din județul Neamț a plecat in urma cu noua zile la Vaslui. Acolo este localitate de domiciliu a barbatului, insa acesta nu a mai ajuns. Tanar din Neamț disparut Daniel Scafariu are24 de ani și este din Vaslui. Acesta lucra la o stana din apropierea municipiului Piatra Neamț.…

- Situație grava in Prahova, unde doi soți au murit dupa ce s-au vaccinat anticoroanvirus. Doi soti din Prahova au murit la cateva zile dupa ce s-au vaccinat impotriva noului coronavirus. Ei au avut simptome de COVID-19 inainte de imunizare, insa au crezut ca sunt raciti si au luat tratament…