Cum suna cel mai nou single Ellie White! E o piesa de inima albastra

- A trecut exact un an de cand Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața pe masa de operație, in timpul nașterii prin cezariana, iar acum, iata, destinul o pune din nou la incercare. Andreea Balan sa afla la un pas de a-și pierde casnicia, soțul sau, George Burcea, parasind locuința conjugala.…

- Andreea Balan a lansat piesa noua! E inspirata din despartirea de sot? Asa cum si-a obisnuit deja fanii, Andreea Balan isi pune viata in versuri si note muzicale. Intr-o perioada destul de grea a vietii sale, artista a lansat astazi o piesa despre care spune ca este inspirata de propriile trairi. Titlul…

- Andreea Balan traverseaza o perioada delicata, dupa ce soțul ei a luat decizia de a-și parasi familia. Cu toate astea, vedeta demonstreaza din nou ca este o femeie puternica și lanseaza o noua piesa, chiar de ziua de naștere a fiicei sale, Clara. Micuța implinește astazi doi ani, iar cu aceasta ocazie,…

- “Inima de piatra” este primul single extras de pe viitorul album de studio Jurjak -“Hoții de vise”. Videoclipul piesei este realizat in stil film noir, un joc de lumini și umbre in care logo-ul Jurjak prinde viața. Piesa va fi cantata live, in premiera, la concertul trupei de sambata, 29 februarie din…

- Pepe tocmai a lansat o super piesa. „Tu n-ai suflet" vine la exact un an dupa cantecul „Imi pasa", care a ajuns in top 5 piese lansate de Pepe. Atat din punctul de vedere al cifrelor, cat si in ceea ce priveste feedback-ul de la fani. Si videoclipul este cu totul special. A fost conceput ca un scurt…

- A trecut exact o luna de cand fotografa Irina Grabazei a facut publica drama familiei sale. Tanara mamica a marturisit printr-o scrisoare ravasitoare ca Robert sufera de amiotrofie spinala - o boala genetica care presupune pierderea nervilor motori. Cu fiecare zi, acesti copii pierd din puteri.…

- Multi dintre noi iau majoritatea deciziilor, fie ca vorbim de viata personala sau profesionala, exclusiv pe baza proiectiilor mentale si aproape deloc cu inima. Nu reusesc astfel sa isi foloseasca intuitia, o unealta indispensabila pentru cei care au reusit cu adevarat in viata in ceea ce si-au propus.