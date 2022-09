Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Kirill al Moscovei ii indeamna pe ruși sa se roage pentru Vladimir Putin, comandanții militari și politicienii țarii. Este nevoie de ajutor divin, pentru ca aceștia sa ia deciziile corecte in razboiul din Ucraina, susține patriarhul.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat joi, ca doreste ca si cerealele din Rusia sa fie exportate, adaugand ca Vladimir Putin are dreptate sa se planga ca cerealele care pleaca din Ucraina in baza unui acord sub egida ONU se indreapta mai degraba catre tari bogate, decat catre cele sarace,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat, marți, ca țara sa ar avea vreo implicare in cazul asasinarii Dariei Dughina, afirmand ca suspectul in cazul comiterii acestui atac nu este cetațean ucrainean, relateaza CNN . „Aceasta nu este responsabilitatea noastra”, a declarat Zelenski, la Kiev,…

- Cancelarul german Gerhard Schroeder a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este dispus la negocieri cu Ucraina, iar ulterior purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat in cursul zilei de miercuri aceasta afirmatie a lui Schroeder, precizand ca Rusia vrea discutii de pace…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, susține ca „pana in acest moment, in linii generale Rusia inca nimic serios nu a inceput in Ucraina” și ca se merge spre faptul ca Occidentul „vrea sa lupte pana la ultimul ucrainean” impotriva Moscovei. Declarațiile au fost facute astazi, in cadrul intrevederii…

- Ce a facut președintele chinez Xi Jinping in ziua in care a implinit 69 de ani? Omagiatul l-a sunat pe „prietenul” sau, Vladimir Putin, pentru a il asigura pe acesta ca relațiile bilaterale au ramas la cel mai inalt nivel in ciuda „turbulențelor și tranformarilor globale”, scrie The Diplomat . Promisiunea…