Cum știi că turbina mașinii tale poate avea o problemă tehnică? Motorul este elementul central al mașinii pe care o conduci zi de zi, iar performanța sa se bazeaza pe buna funcționare a fiecarei piese auto incluse in acest ansamblu complex. Unul dintre cele mai importante agregate din structura unui motor este turbina / turbosuflanta. Aceasta are ca scop creșterea puterii motorului și reducerea cantitații de combustibil de care mașina are nevoie, printr-un proces de utilizare energiei produse de gazele emise, prin recircularea acestora. Daca turbina este avariata, pot aparea ulterior o mulțime de alte probleme tehnice la motor. De aceea, este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

