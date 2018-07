Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a publicat o fotografie cu partenerul ei de viața, lucru pe care il face extrem de rar pe rețelele de socializare. Anda Adam s-a așezat la casa ei in luna iunie a anului 2015, atunci cand s-a casatorit cu Sorin Andrei . In luna noiembrie a aceluiași an a venit pe lume fiica lor, Evelin . Cantareața…

- Ziua de 22 iunie aduce probleme pentru nativii Berbec, care se vor confrunta cu probleme in relația de cuplu. De cealalta parte, insa, Taurii sunt fericiți și realizeaza tot ceea ce-și propun.

- Iata ce prezic astrele pentru ziua de astazi: Berbec Puteți avea succes într-o calatorie de afaceri. Va recomandam sa fiți atent ce vorbiți cu persoanele care va însoțesc. Dupa-amiaza aveți posibilitatea sa rezolvați o problema de natura sentimentala. Va recomandam sa fiți…

- Cooptat in staff-ul Simonei Halep in toamna anului trecut, Andrei Pavel, 44 de ani, vorbește despre presiunea care atarna pe umerii liderul clasamentului WTA odata cu bifarea primului Grand Slam din cariera. Fostul tenismen crede ca activitatea fanilor in social media sunt o povara in plus pentru caștigatoarea…

- BERBEC 21.03-20.04: Partenerul dumneavoastra ar putea castiga mai multi bani de care sa beneficiati indirect. Ati putea obtine chiar si o mostenire. Va veti bucura de cateva vesti bune legate de familie. Va ocupati si de propria vindecare. Sanatatea este in curs de imbunatatire. TAUR 21.04-21.05: Jupiter…

- Jojo iși aniverseaza ziua de naștere. vedeta a dezvaluit ce a facut partenerul ei de viața, Paul Ipate, inca de la primele ore ale dimineața. Jojo, pe numele ei real Catalina Grama, implinește duminica, 22 aprilie, 37 de ani. Jojo, care a devenit mamica pentru a doua oara in luna ianuarie a anului trecut…

- Chiron in Berbec. MIERCURI 18 aprilie 2018 este ziua in care Chiron, astrul vindecarii ranilor noastre adanci, paraseste zodia Pesti unde a stat in ultimii 7 ani si intra in Berbec unde va sta pentru 9 ani, pana in 14 aprilie 2027. Incepe un nou ciclu in care vei putea simti ca ai invatat multe, ai…

- Balanța - Balanța este una dintre cele mai pretențioase zodii, pe toate planurile. Niciodata nu este mulțumita cu ceea ce are și iși dorește mai mult atat de la cei din jur, cat și de la ea. In momentul in care in relația de cuplu exista tensiuni, Balanța se invinovațește și are impresia ca din vina…