Stiri pe aceeasi tema

- Elena Rybakina s-a calificat in prima finala de Grand Slam a carierei, iar dupa victoria categorica obținuta impotriva Simonei Halep se aștepta probabil la o conferința de presa in care sa vorbeasca despre performanțele extraordinare pe care le-a reușit. Lucrurile nu au stat insa așa: jurnaliștii prezenți…

- Posibile modificari ale Codului Fiscal FOTO: www.facebook.com/www.ANAF.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele Senatului, Florin Cîțu, considera ca intenția coalitiei de a introduce noi taxe precum cea pentru educație și sanatate, anunțate astazi,…

- Sebastian Dascalu și Cristina Nimereala au fost considerați cel mai solid cuplu de la Insula Iubirii, sezonul șase atat de catre ceilalți concurenți, cat și de toate ispitele. Lucrurile nu au stat chiar așa in realitate, caci cei doi au ajuns la desparțire. Iata cine este, de fapt, Sebastian Dascalu…

- Piața locurilor de munca din țara noastra se anunța a fi una promițatoare in urmatorul an, dupa ce majoritatea sectoarelor de activitate au demonstrat ca sunt capabile sa infloreasca chiar și in vremurile actuale. In ultimul timp, oamenii au tendința de a aprecia locurile de munca dinamice in care pot…

- Handbalistele SCM Gloria Buzau au pierdut in deplasarea de la Baia Mare, scor 31-35(16-16), joi, 26 mai 2022, in penultima etapa a sezonului 2021-2022. Lucrurile s-au complicat și mai tare pentru trupa pregatita de Adrian Chiruț și Romeo Ilie, dupa ce Magura Cisnadie a caștigat la Mioveni, iar Gloria…

- Sezonul cald este aproape, asa ca poti incepe deja sa te gandesti la concediu. Chiar daca, in general, asociem vacanta cu relaxarea si distractia, unele detalii iti pot compromite planurile. Pentru a evita acest lucru, poti tine cont de urmatoarele sfaturi, care vin in sprijinul tau pentru organizarea…

- ristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a declarat, la RTV, la scurt timp de la aflarea sentinței definitive in dosarul Colectiv, ca „nu este un criminal” și ca a fost pregatit pentru orice decizie și ca iși va lua la revedere de la familie apoi iși va executa sentința. Piedone a fost condamnat…

- In același timp, Florin Cițu recunoaște ca, din punct de vedere politic, nu a gestionat lucrurile asa cum ar fi trebuit, referindu-se la relația și alianța cu USR. Fostul premier și fost președinte al PNL susține insa ca a fost „bigtime” din punct de vedere economic.„2021 a fost un an peste așteptarile…