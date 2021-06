Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, ministrul Justitiei, Stelian Ion, sustine o declaratie de presa la Palatul Victoria.Premierul Citu trebuia sa fie si el prezent in cadrul conferintei, dar, au intervenit schimbari in programul acestuia.Din octombrie 2019 nu am mai avut un astfel de raport. Au fost monitorizate toate…

- Guvernul a actualizat joi, 27 mai, lista tarilor cu risc epidemiologic. In ciuda incidentei cazurilor de infectii cu SARS-CoV-2, Marea Britanie este in zona galbena din cauza unei tulpini cu raspandire rapida, a explicat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres…

- Guvernul va lansa astazi o campanie de informare publica privind vaccinarea impotriva COVID-19, ceremonia urmand sa aiba loc incepand cu ora 12.00 la Palatul Victoria, relateaza Agerpres. Anunțul a fost facut marți de premierul Florin Citu, care a spus ca Executivul urmeaza sa adopte masurile de relaxare…

- Guvernul va lansa joi o campanie de informare publica privind vaccinarea împotriva COVID-19, ceremonia urmând sa aiba loc începând cu ora 12,00 la Palatul Victoria, scrie Agerpres. "Joi vom lansa o campanie media pro-vaccinare. Avem aceste voci care sunt peste tot, anti-vaccinare,…

- Social-democrații amintesc ca guvernul PNL a ratat ținta de vaccinare a cinci milioane de romani pana la 1 iunie și subliniaza ca modul in care a gestionat pandemia este un motiv in plus pentru depunerea moțiunii de cenzura.”Inca un motiv pentru a depune motiunea de cenzura. Diminuarea succesiva a tintei…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, 14 mai, ca in contextul relaxarii restricțiilor, dupa ce Romania a intrat in scenariu verde, Guvernul ar trebui sa nu mai emita comunicatul zilnic despre situația epidemiologica. ”Cifrele devin irelevante” și ”nu mai e cazul sa tocam creierii…

- In conferința de presa organizata luni, 5 aprilie, la Palatul Victoria, premierul Florin Cițu a declarat ca magazinele se vor inchide in continuare la orele 18:00, acolo unde incidența cazurilor este ridicata. Premierul a menționat ca masura „da rezultate”. „Am discutii permanente cu retelele de magazine.…

- Probleme cu paturile de la Terapie IntensivaRadu Țincu: „Și pe noi medicii ne deranjeaza suspendarea acestor libertați de catre Guvern . Este vorba de o situație sanitara care a blocat spitale și a produs multe morți in intreaga lume. E o situație unica in ultimii 100 de ani. In București nu mai sunt…