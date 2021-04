Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Mihai Moraru a ajuns ținta criticilor de pe rețelele de socializare, in urma unui interviu facut cu Oana Roman. Fosta soție a lui Marius Elisei și-a asumat intreaga vina și i-a transmis omului de radio un mesaj emoționant, prin care și-a aratat regretul.

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat oficial in urma cu o luna, iar acum, vedeta face declarații surprinzatoare. Isabela nu știe ca parinții ei s-au desparțit și le-a cerut acestora sa ii faca un frațior. Mama ei i-a explicat ca nu se poate, insa.Acum, fiica lui Petre Roman spune ca n-ar avea nimicimpotriva…

- Oana Roman este foc și para pe tatal ei, Petre Roman, care a uitat de ziua nepoatei sale, Isabela. Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei a implinit duminica 7 ani, prilej cu care parinții ei, divorțați de doar o saptamana, i-au facut micuței o petrecere pe cinste. Din pacate, de la party au […] The…

- Necazurile se țin lanț in familia Roman. Anul 2021 a inceput cu probleme nu doar pentru Oana Roman, care a divorțat de Marius Elisei , pentru Mioara Roman, care a fost supusa unei intervenții chirurgicale ce nu mai suporta amanare, dar și pentru fata vitrega a lui Petre Roman, Catinca. Citește gratuit…

- Oana Roman și Marius Elisei nu au avut probleme legate de partaj, intreaga procesiune juritica a durat circa 40 de minune. ”Eu am facut tot ce am putut, am demonstrat ca pot, am facut-o pentru noi, ca familie, n-a fost de ajuns, am ințeles ca nu se mai poate merge mai departe și o sa-mi vad de drumul…

- Da, desparțirea doare, dar nu și pentru Marius Elisei! Ce face inca soțul Oanei Roman, in timp ce vedeta de la Antena Stars a plecat intr-o vacanța de vis alaturi de fiica sa, in Egipt? A surprins pe toata lumea!

- Zilele trecute, Mioara Roman a ajuns la spital, unde a fost operata, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Acum, mama Oanei Roman se simte mult mai bine și a fost externata, iar vedeta a facut publica prima imagine cu fosta soție a lui Petre Roman, dupa mult timp de cand aceasta nu a mai ieșit in public.…