Cum stau bancile din Romania, in contextul pandemiei. Economist BNR: Bancile au o expunere de 75% in sectoarele economice afectate puternic si mediu Sectoarele economice lovite puternic sau mediu de pandemia de coronavirus reprezinta 75% din totalul expunerilor bancare, iar problemele acestor companii s-ar putea rasfrange si asupra institutiilor de credit, a declarat, Florin Dragu, economist principal in cadrul Bancii Nationale a Romaniei. Sistemul bancar românesc este într-o categorie de risc mediu la nivel european, iar gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante…