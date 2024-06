Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Romaniei va disputa primul meci de la EURO 2024 contra Ucrainei, pe 17 iunie, de la ora 16:00. "Tricolorii" au un meci dificil contra unei echipe care are jucatori la cluburi importante din Europa. Startul in Grupa E se da la Munchen, pe stadionul lui Bayern. Un debut cu dreptul ar…

- Romania a remizat cu Liechtenstein, scor 0-0, in ultimul amical inainte de EURO 2024. Presa din Ucraina a stat cu ochii pe „tricolori”, inainte de debutul la turneul final din Germania. Romania va juca impotriva Ucrainei pe 17 iunie, in primul meci de la EURO pentru naționala lui Edi Iordanescu. Cu…

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…

- Horia Moculescu, 87 de ani, celebrul compozitor și fost membru in Adunarea Generala a Asociației Fotbal Club Steaua in anii ”90, nu este impresionat deloc de jucatorii naționalei și nu este optimist in perspectiva EURO 2024. Seniorul muzicii romanești s-a exprimat in termeni foarte duri la adresa unora…

- Participanții la bombardarea gazoductelor subacvatice "Nord Stream" au fost pregatiti in regiunea Jitomir din Ucraina și in Romania. Mai mult, cei care ar fi aruncat in aer ”Nord Stream” ar fi avut pașapoarte romanești. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul deputat al Radei Supreme a Ucrainei, Andri…

- Așa cum ne-am obșinuit din 1990 incoace, Romania a incheiat din nou un acord cu o țara straina in defavoarea intereselor naționale. De data aceasta este vorba despre Ucraina, unde avem antecedente in a ne fura singuri caciula. Astfel, reconstrucția țarii vecine a inceput deja cu un pod peste Tisa care…

- Cea de-a treia intalnire internaționala a platformei de coordonare “Dezvoltarea Parteneriatului pentru Reziliența Cibernetica a Europei de Sud-Est”, a avut loc vineri, 12 aprilie, la București, sub egida Cluster-ului Național de Securitate Cibernetica al Ucrainei. Evenimentul a fost organizat in format…

- Echipa nationala a Ucrainei a invins marti seara, pe teren neutru, la Wroclaw, scor 2-1, echipa nationala a Islandei, calificandu-se la turneul final al Euro 2024, unde va juca in grupa Romaniei. La Wroclaw, islandezii au condus cu 1-0 prin golul lui Albert Gudmundsson, dar Viktor Tsygankov a egalat…