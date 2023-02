Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol a lasat in urma pagube ce ar putea costa Ankara pana la 84,1 miliarde de dolari, a estimat o organizatie turca a afaceriștilor. Estimarea este considerabil mai mare fața de cea facuta de un oficial guvernamental, care a spus ca costurile…

- Aspectul demografic pune o presiune enorma pe sistemul de pensionare al Republicii Moldova. Oamenii, dupa ani buni de munca se pensioneaza, sperand ca pensia le va aduce un trai decent, dar acest lucru nu se intampla. Una dintre explicați este presiunea demografica. Avem mulți batrani, dar nu avem tineri…

- Deși Guvernul se lauda ca Romania a avut cea mai mare creștere economica din UE anul trecut, condițiile de viața pentru cei mai mulți dintre romani s-au inrautațit. Datele publicate de Banca Naționala in „Raportul asupra stabilitații financiare, decembrie

- Redeschiderea economiei post-pandemie a facut ca serviciile sa devanseze comertul in topul celor mai profitabile ramuri, cu toate ca 2021 s-a tradus printr-o crestere substantiala a rezultatelor pozitive inregistrate de ambele sectoare, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Si industria…

- Cel mai recent buletin al Bancii Centrale Europene (BCE) analizeaza nivelul salariilor in zona euro in perioada urmatoare.Cresterea salariilor din zona euro ar urma sa fie ''extrem de solida'' in urmatoarele trimestre, dar nivelul real al salariilor va scadea probabil, tinand cont de inflatia…

- Inca nu toți angajații din sistemul educațional și-au primit salariile, a anunțat astazi primarul capitalei Ion Ceban. Edilul a precizat ca sunt 315 instituții și au fost introduse salariile și resursele energetice, circulara a venit oficial pe 12 noiembrie privind repartizarea sumelor totale. „Aici…

- Escaladarea riscurilor de securitate din regiune este cea mai mare provocare pentru economia Republicii Moldova, constata Raportul de Stare a Țarii 2022, prezentat de Expert Grup. Studiul mai menționeaza ca avansarea in procesul de preaderare va depinde de capacitatea autoritaților de a integra cerințele…

