Cum sta Romania la capitolul utilitati publice? Localitatile fara canalizare si apa potabila

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL propune publicului filme prezentate in premiera in Romania, un program special dedicat regizorului Emir Baigazin, dezbateri, precum și o serie de concerte și DJ set-uri.

- politici publice alternative pentru copiii cu deficiențe auditive și vizuale C4C - Communication for Community, anunța desfașurarea proiectului „Acces la educație incluziva de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080, destinat imbunatațirii politicilor…

- Jumatate din municipiului Piatra Neamț ramane fara apa potabila, marți, timp de 10 ore, in intervalul 8-18. Motivul: reprezentanții Apaserv lucreaza la o conducta magistrala. Intervenția va afecta și orașul Roznov, precum și comunele Dumbrava Rosie, Savinesti si Zanesti, unde oamenii vor ramane fara…

- Instrumentele europene nu sprijina suficient autoritatile locale si IMM-urile, iar reprezentantii statelor membre care participa la procesul decizional de Bruxelles trebuie sa asculte mai mult vocea autoritatilor publice locale, a apreciat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul delegat…

- Holzindustrie Schweighofer, una dintre companiile de top din industria europeana a lemnului, cu 3 fabrici de cherestea și doua fabrici de panouri din lemn masiv in Romania, prezinta planul de acțiuni actualizat pentru o industrie sustenabila a lemnului, plan ce a fost publicat pentru prima data in ianuarie…

- Miercuri, Restaurantul Lloyd din Timișoara a gazduit un nou eveniment de promovare a bogatei oferte turistice din țara vecina, Serbia. De aceasta data, cei care vor au prezentat timișorenilor posibilitațile de vizita, de distracție și de agrement au fost reprezntanții regiunii Backi Petrovac, acolo…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atentia, miercuri, ca problema mitei din spitale persista, mentionand ca exista unitati medicale in care pacientii inca mai dau medicilor bani in plic, fiind vorba despre un fenoment "intrat in sange". „Nu am rezolvat problema spagii. Chiar…

- Orasul din Romania cu cea mai scumpa apa potabila este, potrivit ANRSC, Voluntari, urmat de Buzau si Constanta. De cealalta parte, cea mai ieftina apa din tara este livrata la Targu Jiu (unde pretul pe metru cub este la jumatate fata de Voluntari) si la Cluj.