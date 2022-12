Stiri pe aceeasi tema

- Calea diplomatiei este cea inteleapta in demersul pe care il urmareste Romania pentru a intra in Spatiul Schengen, dar si revolta oamenilor este una fireasca, a afirmat, miercuri, ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern.

- 10 miliarde de euro. Atat reprezinta cifra afacerilor companiilor de la noi care realizeaza programe informatice. Iar previziunile sunt și mai incurajatoare: afacerile industriei de software din Romania vor atinge un nivel record de 11 miliarde de euro in 2022. Cifra de afaceri a a companiilor din industria…

- Almost 62 million EUR were cleared for the final payment within the 2022 Campaign, the Payments and Intervention Agency for Agriculture (APIA) announced on Wednesday, in a press release sent to AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romanii asteapta pensii duble fata de ceea ce poate sa ofere in prezent statul roman, desi majoritatea covarsitoare nu economiseste si spune ca nu are niciun ban pus deoparte in vederea pensionarii, releva un sondaj de opinie derulat la nivel urban de catre ISRA Center la solicitarea Asociatiei pentru…

- Florea Grup reprezinta Romania la competiția de minifotbal destinata companiilor, Euro Business Cup In perioada 19-23 octombrie 2022, in Antalya, Turcia, se desfașoara Euro Business Cup, o competiție de minifotbal destinata companiilor. In cursa pentru caștigaria cupei s-au calificat 22 de echipe Europa,…

- Compania Automobile Bavaria susține intr-un comunicat remis miercuri, 12 octombrie, ca Michael Schmidt, acuzat de USR ca este prietenul președintelui Klaus Iohannis , nu este implicat in activitatea comerciala și nici in luarea deciziilor companiilor din Romania, deci „nu se pot face legaturi intre…

- Intr-un discurs de mai bine de 30 de minute susținut marți la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, directorul SRI, Eduard Hellvig, a criticat legaturile dintre politicieni și oamenii din serviciile de informații. A negat insa ca așa ceva s-ar mai petrece in prezent. In schimb, Hellvig a atras atenția…

- Primarul din Sandulești, Calin Fargaciu, a dat o dispoziție discriminatorie, chiar abuziva, și nicio instituție a statului nu mișca vreun deget pentru a include Republica Sandulești in normele statului de drept din Romania. In luna martie, o persoana a facut o sesizare catre Garda de Mediu, in privința…