Cum stă România, candidată la integrare, în comparaţie cu statele déjà membre OCDE Pozitia fiscal-bugetara a Romaniei este semnificativ mai slaba decat cea a statelor membre OCDE, reiese dintr-o ampla analiza realizata de Organizatie in contextul demararii negocierilor oficiale de aderare a Romaniei la acest for international. Pe de o parte, veniturile si implicit cheltuielile Romaniei sunt semnificativ mai reduse decat media OCDE din 2019, an folosit drept referinta deoarece cifrele nu au fost distorsionate de cheltuielile exceptionale realizate in contextul pandemiei de COVID-19. De cealalta parte, comparand structura veniturilor si cheltuielilor, datele OCDE indica faptul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

