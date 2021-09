Noul director general provizoriu a facut o radiografie a situatiei: de la toalete pana la viitoarele terminale, de la situatia financiara dificila la instabilitatea personalului. Prezentarea a fost urmata si de o veste buna: mai multe zboruri si destinatii din primavara. In debutul primei iesiri publice de la numirea temporara la conducerea Aeroportului Iasi, Romeo Vatra a trecut in revista situatia existenta pe tabloul de zbor - 26 de destinatii externe si una interna (Bucuresti), operate permanent de sase companii, respectiv in regim charter, de trei companii aeriene. El a adaugat ca numarul…