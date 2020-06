Stiri pe aceeasi tema

- China se afla în toiul unei batalii aprige pentru a-și salva reputația. Supuși tirurilor pentru rolul lor în privința pandemiei și reproșurilor pentru manevra lor de a-și impune controlul asupra Hong Kong-ului, oficialii țarii sunt ca pompierii la incendiu. Abordarea lor are doua componente.…

- Șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu , a declarat ca „Uniunea Europeana ar fi fost mai puternica daca Turcia era un stat membru și, astfel, ar fi putut infrunta de-o maniera mai eficienta toate crizele, in special criza legata de noul coronavirus. Declarația lui Cavusoglu a fost inserata in mesajul…

- Chiar daca se stie ca Romania e printre tarile cu probleme economice mari din Europa, cei din Occident sunt in continuare surprinsi, in mod neplacut, atunci cand ajung aici pentru prima data.

- Tatal lui Ionel Busu a decedat sambata la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova. Pentru ca barbatul avea temperatura, i s-a facut și testare COVID-19. Pana luni, la pranz, rezultatul nu ajunsese, iar fiul decedatului transmitea ca nu iși poate lua tatal din spital.Situațiile de acest fel pot aparea…

- Turneul Candidatilor la sah trebuia sa se desfasoare in perioada 16 martie - 3 aprilie, la Ekaterinburg (Rusia). Premiile totale anunțate erau de 500.000 de euro, iar castigatorul ar fi trebuit sa il infrunte pe norvegianul Magnus Carlsen pentru titlul mondial. Competiția din Rusia, una dintre rarele…

- Scriitorul și disidentul Paul Goma a murit noaptea trecuta, in Franța, din cauza infectarii cu coronavirus. Paul Goma a murit in urma infecției cu coronavirus, in Franța, conform anunțului facut de biografa sa, Mariana Sipos. Aceasta a anunțat ca scriitorul era internat din 18 martie intr-un spital…

- Vaccinurile au fost dezvoltate, dar eficacitatea lor nu a fost inca determinata pentru ca studiile pe oameni abia au inceput. In ceea ce privește tratamentele, au fost descoperite o serie de medicamente care s-ar putea dovedi a fi eficiente , dar testele lor au fost efectuate doar la scara mica,…

- Echipe formate din comisarii Garzii Naționale de Mediu (GNM) - Comisariatele Municipiului București și al Județului Ilfov au efectuat, pe parcursul lunii martie, o serie de controale tematice la depozitele de deșeuri Iridex și Ecosud. In urma verificarilor, s-au constatat mai multe neconformitați și…