- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, afirma ca turistii care vor veni pe litoral in acest sezon ar putea fi testati de Covid-19, aceasta fiind una dintre propunerile facute, marti, la intalnirea pe care a avut cu hotelieri. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a precizat ca primii turisti…

- Procurorii parchetului local Bistrița au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele medicului care a decis externarea unui pacient in varsta de 77 de ani, fara respectarea protocoalelor pentru suspectii de Covid-19, iar la Constanța este urmarit singurul asistent medical…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat, duminica, cresterea capacitatii de testare moleculara pentru SARS CoV-2 la Institutul ”Cantacuzino”. Unitatea poate prelucra pana la 400 de teste in 24 de ore, prin reorganizarea fluxului activitatilor, in loc de 250 de probe. ”Prin reorganizarea fluxului…

- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean de Urgenta pentru infiintarea laboratorului de testare, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice, citat de agerpres.ro. Aceasta linie de testare…

- Barbatul din judetul Constanta suspectat de infectare cu coronavirus nu are acest virus, rezultatul testului fiind negativ. Ca urmare, el fiind izolat la domiliciu, potrivit news.ro.Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis ca testul pentru barbatul suspectat de coronavirus…