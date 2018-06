Stiri pe aceeasi tema

- Cum slabesti mancand pe saturate. Antrenorul de la Bodyshape iti da pontul! Dietele drastice nu doar ca ne pot afecta sanatatea, dar reprezinta si un motiv in plus de stres. Suntem tentati sa mancam mai mult decat ne propunem, iar starea de foame de peste zi ne impiedica sa ne relaxam si sa ne derulam…

- Dieta cu roșii este una dintre cele mai potrivite diete ale verii. Roșiile sunt bogate in vitaminele A și C, complexul B care intarește sistemului imunitar și E care limiteaza depunerea colesterolului pe vasele sangvine. Urmand dieta cu roșii poți slabi 5 kilograme intr-o saptamana.

- Slabitul este un proces lung si laborios, care necesita resurse multe si vointa pe masura, motiv pentru care este, în cazul multora dintre noi este un esec înca din start. Dar cum a fi ca, în loc de o cura drastica de slabire sa faci mici schimbari în viata ta, care vor duce…

- Vara se poarta haine mai putine dar si kg in minus. Daca pana acum nu ati dat o fuga la mare cu singuranta o veti face in viitorul apropiat. Daca nu sunteti multumiti cu felul in care aratati, noi va propunem 9 zile de dieta, in 8 pasi simpli care va vor ajuta sa slabiti 5 kg.

- Aceasta rețeta de opt ore este numita și „cea mai scurta cura de slabire din lume”. Este extrem de eficienta iar rezultatele sale se vad imediat. Tot ce trebuie sa faci este sa mananci tot ce iți dorești intr-o perioada de opt ore in timpul zilei.

- Nu este recomandat sa tii aceasta dieta mai mult de sase ori pe an. Este o dieta hipocalorica care reduce intre 800 – 1000 kcal pe zi si din acest motiv trebuie sa se tina cont de sfatul unui specialist.

- „In momentul de fata chiar nu tin dieta. Mi-as dori, dar nu pot. Dar recunosc ca de ceva timp incerc sa mananc sanatos. A fost o perioada foarte lunga din ianuarie pana in luna iunie, in care am fost foarte stricta cu ce am mancat. Nu mancam deloc zahar, nici macar din fructe. A fost foarte greu.…

- Nu ai nevoie de foarte multi bani ca sa slabesti. Nici de foarte mult timp. In schimb, iti trebuie vointa. Daca consideri ca acest lucru nu-ti lipseste, iti scriu astazi despre un regim simplu de slabire: dieta cu apa.