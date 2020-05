Cum sînt persoanele care corectează des greșelile gramaticale ale altora Știi acei oameni care mereu țin sa corecteze greșelile gramaticale pe internet? Poate ca tu ești unul din ei. Știința arata ca acei oameni au personalitațile cele mai puțin placute. Un studiu publicat in PLOS One arata ca oamenii care corecteaza greșelile gramaticale pe internet sint mai puțin deschiși la minte și mai predispuși sa te judece pentru greșelile tale decit restul oamenilor. Este prima Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

