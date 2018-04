Horoscop In general lumea știe ca de Sf.Paști se inroșesc ouale. Nu se albastresc, nu se inverzesc, nu se vopsesc, sau se incondeiaza, obicei pagan slav, ci se inroșesc. De fapt cel mai bun argument este ca pe raftul supermarketului de unde am cumparat vopseaua de oua, roșie, bineințeles, mai erau doar cateva pliculețe cu vopsea roșie, in schimb celelate culori erau aproape neatinse, in cantitați impresionante.