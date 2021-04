Cum și unde poți dona hainele vechi sau pe care nu le mai porți Un cumparator a ajuns sa achiziționeze cu 60% mai multe haine decat acum 20 de ani, iar durata de viața a hainelor este de doua ori mai scurta, potrivit studiilor Fashion Revolution. Industria modei este al doilea cel mai mare consumator de apa la nivel global, adaugam consumul de energie electrica sau substanțele chimice utilizate in procesul de producție. Astfel, in aceasta situație consumul redus și reciclarea materialelor textile au devenit soluții importante pentru a evita ca articolele vestimentare sa ajunga la groapa de gunoi. Potrivit studiului realizat de Fashion Revolution,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

