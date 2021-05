Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a doborat, vineri dimineata, o drona lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza de organizatia islamista Hamas, anunta un oficial militar israelian, potrivit mediafax. "Drona a fost urmarita si doborata", a comunicat un purtator de cuvant al armatei israeliene, conform…

- Armata israeliana continua operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza, prin raiduri aeriene si tiruri de artilerie de la sol, din zona frontierei, iar bilantul victimelor in teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas a ajuns la 115 morti.…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse...

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana.

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…

- Grupuri islamiste palestiniene au lansat, luni, zeci de rachete spre teritoriul israelian, in contextul violentelor israelo-palestiniene din Ierusalim, iar, in replica, armata israeliana a atacat pozitii militare din Fasia Gaza, anunța Mediafax. Sapte rachete au fost lansate de organizatia…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in urma unui tir de racheta din enclava palestiniana catre sudul Israelului, relateaza AFP. ”Avioane de lupta si elicoptere au atacat o fabrica de munitie, un tunel de contrabanda si un post militar” Hamas, miscarea…