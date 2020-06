Stiri pe aceeasi tema

- Traficul ilegal de droguri deschide oportunitati de a castiga bani pentru persoanele afectate economic de criza noului coronavirus, in timp ce cererea de droguri urmeaza sa creasca din cauza acelorasi probleme economice provocate de pandemie, conform unui raport al Biroului ONU pentru Droguri si…

- Traficul ilegal de droguri deschide oportunitati de a castiga bani pentru persoanele afectate economic de criza noului coronavirus, in timp ce cererea de droguri urmeaza sa creasca din cauza acelorasi probleme economice provocate de pandemie, conform unui raport al Biroului ONU pentru

- Traficul ilegal de droguri ar putea crește din cauza crizei economice generate de pandemia de coronavirus, arata un raport al Biroului ONU pentru Droguri si Infractiuni (UNOCD - UN Office on Drugs and Crime),...

- Un barbat din Tecuci, judetul Galati, a fost surprins in flagrant in timp ce incerca sa vanda droguri.Barbatul este banuit ca ar fi comercializat droguri de mare risc atat in Galati, cat si in Vrancea, potrivit news.ro. Citește și: Pandemia a LOVIT in piața imobiliara: cu cat au SCAZUT…

- Consiliul Europei a avertizat despre o potențiala creștere a utilizarii armelor biologice, precum virusuri sau bacterii, intr-o lume post-coronavirus. Teroriștii nu ar uita „lecțiile invațate” in timpul pandemiei. Experții de securitate de la Consiliul Europei au avertizat ca focarul global de coronavirus…

- Aflat in vizita la Targu Mureș, unde a vizitat spitalul suport pentru Covid-19, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre perioada de dupa 15 mai, cand se va termina starea de urgența."Este un xemplu foarte bun de colaborare. Aceasta sala polivalenta va deveni funcționala in cateva zile.…

- Pandemia COVID-19 nu a ocolit comertul international cu droguri. De la regiunile aride ale cartelurilor de-a lungul granitei SUA-Mexic la campurile de coca din Anzi la traficantii de pe strazile Londrei si Parisului, industria se confrunta cu aceleasi obstacole ca si afacerile legitime.

- Coronavirusul are un impact semnificativ asupra afacerilor din Rusia, iar in acest plan situația este mai dificila decat in perioada 2008-2009 a crizei financiare mondiale, a declarat vineri președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, potrivit rador.ro.„Noi doi (este vorba de șeful KAMAZ,…