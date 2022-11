Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a avertizat miercuri ca razboiul din Ucraina intra intr-o noua faza "periculoasa" si intr-un "scenariu infricosator" deoarece Rusia inregistreaza esecuri in conflictul conventional si ameninta cu folosirea armelor nucleare,…

- "Sincer, ce avem de castigat daca ingenunchiem in fata lui Putin? Suntem in razboi cu Putin si nu suntem psihoterapeutii lui". a comentat Lauternbach pe contul sau de Twitter.Lauterbach a mers mult mai departe decat au facut-o alti membri ai guvernului german, care au evitat inclusiv sa defineasca in…

- Tensiunile dintre Rusia și Occident se intensifica de la o zi la alta, iar posibilitatea izbucnirii celui de-al Treilea Razboi Mondial reprezinta o teama pe fiecare dintre noi o traiește in fiecare zi. Simțindu-se incolait din toate parțile, Vladimir Putin nu contenește sa lanseze amenințari nucleare,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a avertizat Rusia sa nu foloseasca arme chimie sau arme nucleare tactice in razboiul din Ucraina. Liderul american a facut aceste afirmații la Casa Alba, intr-un interviu acordat unui post de televiziune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nu este clar cum va reacționa Rusia la contraofensiva ucraineana, insa Moscova ar putea incerca sa-și salveze onoarea dand vina pe forțele separatiste pe care le folosește pentru a lupta in razboiul din Ucraina, scrie Seth J.Frantzman.

- Șeful armatei ucrainene a avertizat in cursul zilei de miercuri asupra amenințarii Rusiei de a folosi arme nucleare in Ucraina. Acest lucru ar crea riscul unui conflict nuclear ,limitat’, scrie Reuters. Un general din Ucraina a susținut ca razboiul ar putea dura pana anul viitor. ,,Exista o amenințare…

- In timp ce Venetia isi desfasura covor rosu pentru deschiderea festivalului sau de film, in urma cu o saptamana, regizorul Evgeny Afineevsky se grabea sa-si finalizeze documentarul despre invadarea Ucrainei de catre Rusia. El a reusit sa respecte in ultimul moment termenul limita, iar "Freedom on…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina dureaza de jumatate de an, și nimeni nu poate spune cind se va termina. Dar este evident, ca pe noi, locuitorii Republicii Moldova, acesta ne influențeaza in mod direct. De ce este așa de important sa ne menținem neutralitatea, ce ar putea fi dupa razboi și ce trebuie…