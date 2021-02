Cum si-au impartit regii asfaltului marile contracte de drumuri in 2020 Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat zeci de contracte anul trecut pentru studii de fezabilitate, modernizari de drumuri sau constructii de autostrazi. In topul clasamentului, cu cele mai multe contracte castigate anul trecut sunt firmele familiei omului de afaceri Dorinel Umbrarescu.





Compania de Drumuri si-a inceput anul prin semnarea contractului de 35,1 milioane de lei pentru supervizarea proiectarii si executiei podului de peste Dunare de la Braila, cu asocierea Metroul - Italrom Inginerie Internationala - Sistema Ingegneria - Arex Lider… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

