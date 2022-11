Cum si-au facut apariția Melania și Donald Trump la anunțul noii candidaturi Donald Trump se vrea din nou in fruntea Statelor Unite. Și-a anunțat oficial candidatura pentru urmatoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc in 2024. Evenimentul de anunțare a noii candidaturi s-a desfașurat in Florida . Chiar la Mar-a-Lago, clubul exclusivist pe care fostul președinte il deține. Alaturi i-a fost soția sa, Melania Trump. „Revenirea Americii incepe chiar acum. Aceasta nu este doar o campanie, este o misiune de salvare a țarii. Vom zdrobi forțele tiraniei și vom dezlanțui gloria libertații. Pentru…