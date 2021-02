Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție „Romanii au talent”, sezonul 11 , va fi difuzata vineri, 5 februarie la Pro TV. In vara trecuta, caravana talentului a strabatut 8 orașe in cautarea romanilor talentați, gata sa straluceasca in lumina reflectoarelor noului sezon. Ramane de vazut daca vor avea șansa sa caștige premiul cel…

- Andi Moisescu este de 11 sezoane, jurat la „Romanii au talent” și unul dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. La masa juriului, alaturi de acesta, se afla Andra, Florin Calinescu și Alexandra Dinu. Juratul de la Pro TV este casatorit cu Olivia Steer și au impreuna doi copii. Andi Moisescu…

- Noul sezon al emisiunii „Romanii au talent” va fi difuzat in fiecare vineri si luni, incepand cu 5 februarie, a anuntat luni postul Pro TV, relateaza News.ro. Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu si Alexandra Dinu jurizeaza reprezentatiile concurentilor - dansatori, cantareti, iluzionisti…

- Așteptarea a luat sfarșit, iar la inceput de an Romanii au talent revine pe micile ecrane. Talent din cale afara, jurați fara egal și cei mai iubiți prezentatori, rețeta unui sezon spectaculos al celui mai iubit show de divertisment din Romania. Un an am așteptat sa-i revedem, iar de acum timpul nu…

- Cel de-al 11-lea sezon al emisiunii „Romanii au talent” va debuta la Pro TV pe 5 februarie cu cate doua editii pe saptamana. Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu si Alexandra Dinu jurizeaza reprezentatiile concurentilor - dansatori, cantareti, iluzionisti si sportivi. Citește și: Se…

- Telespectatorii Pro TV asteapta cu nerabdare sezonul cu numarul 11 Romanii au talent. Producatorii show-ului anunta surprize de zile mari, dar si o premiera, dupa 10 ani. Iata ce se schimba si cand debuteaza noile editii. Totul despre sezonul 11 Romanii au talent Andi Moisescu, Andra, Florin Calinescu…

- Sezonul 11 al concursului ”Romanii au talent” va fi cu totul diferit anul acesta. Smiley, cel mai longeviv jurat in istoria concursului de televiziune, se va așeza iar la masa juraților alaturi de Alexandra Dinu, Florin Calinescu și Andra. Andi, care recent a implinit 48 ani, nu s-a mai alaturat echipei…

- Filmarile pentru preselecțiile sezonului cu numarul 11 ale show-ului preferat de romani s-au incheiat, dar emisiunea aduce noutați aparte. Dupa ce s-a aflat ca Andi Moisescu a fost infectat cu coronavirus, producatorii au decis sa faca o mutare importanta. Astfel, la masa juriului alaturi de Andra,…