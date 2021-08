Stiri pe aceeasi tema

- Sunt probleme la Primaria Sacalaz. Prefectul județului Timiș, Zoltan Nemeth, a formulat o acțiune de anulare a unei hotarari a Consiliului Local privind reorganizarea și stabilirea numarului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Sacalaz, considerand ca a fost adoptata cu incalcarea…

- Zeci de mii de angajati din cablaje auto au disparut din statistici in ultimii ani. Un angajat din cablaje auto castiga intre 1.400 de lei net (salariul minim pe economie) si cel mult 1.900 de lei net pe luna. Aproape 34.000 de angajati au disparut din industria de cablaje auto in ultimii patru ani,…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a stabilit trei conflicte de interese admise de catre un primar, un secretar al Consiliului local și un director al unei Case de Cultura. O incompatibilitate de funcție a fost indentificata la un consilier din Consiliul raional, alta incompatibilitate fiind…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a avertizeaza ca daca in cadrul rectificarii bugetare nu se face o „repartizare corecta impartita catre toate administratiile locale”, va aduce alesii locali PSD in strada, „in fata Palatului Victoria si in fata Palatului Cotroceni”.

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis alte patru acte de constatare in care au fost depistate trei incompatibilitați de funcție și un conflict de interese admise de catre subiecții declararii. In constatarile stabilite sint vizați un consilier raional, un contabil-șef, un consilier local și un…

- “Industria IT a fost in anul pandemiei unul dintre principalele motoare ale economiei romanesti si a devenit chiar mai profitabila in timpul pandemiei”, releva o analiza Termene.ro. Studiul a luat in calcul peste 23.000 de companii care activeaza in industria IT si care au depus situatiile financiare…

- PNL Constanta a exclus doi alesi locali din cadrul Consiliului Local Corbu Cei doi consilieri exclusi isi cauta dreptatea in instanta, fiind actiuni deschise pe rolul Tribunalului Constanta Nistorache a inregistrat un nou dosar pe sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta,…

- Unor primari li s-a falsificat semnatura, iar altul a fost amenintat. Este reacția liderului PDM, Pavel Filip, la anunțul facut de cinci alesi locali din raionul Rascani, care au parasit Partidul Democrat.