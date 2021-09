Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in București a ajuns, luni, la 2,57 la mia de locuitori. Incidența cazurilor COVID-19 a trecut vineri de pragul de 2 la mia de locuitori. Subprefectul Capitalei, Antonela Ghița, a anunțat luni ca rata de infectare a ajuns la 2,57. La incidența cuprinsa intre 2 și 3 la mia de locuitori,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dolj a emis o hotarare in contextul creșterii incidenței cazurilor de COVID-19 și impune pentru o perioada de 14 zile mai multe masuri COVID. Vezi mai jos situația centralizatoare privind masurile de protecție care se aplica la nivelul unitaților administrativ-teritoriale…

- La Cluj-Napoca și in alte doua comune din județul Cluj rata de infectare a trecut de 2 la mia de locuitori, astfel ca autoritațile au decis instituirea unor restricții, incepand de vineri, 17 septembrie 2021. Sunt și localitați in județ unde incidența a trecut de 3, respectiv 6 și 7 cazuri la mia de…

- Hotararea nr. 180 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in aplicarea H.G. nr. 932/09.09.2021, in municipiul Cluj-Napoca și in comunele Florești, Sandulești, Savadisla județul Cluj. In urmatoarele unitați administrativ-teritoriale: municipiul…

- Noile relaxari ale restricțiilor antiepidemice adoptate saptamana aceasta de Guvern, la propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, intra in vigoare de duminca. Autoritațile au instituit un nou prag al incidențe cazurilor de SARS-CoV-2 pentru o perioada de 14 zile, anume 2 infecții la…

- Evenimentele cultural-artistice și de divertisment in spații deschise și inchise - concerte, festivaluri, spectacoleOrganizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 70% din capacitatea maxima…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat HOTARAREA:Art.1 – (1) Incepand cu data de 01.07.2021, se propune ca activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, in condițiile asigurarii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat HOTARAREA:Art.1 – (1) Incepand cu data de 01.07.2021, se propune ca activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, in condițiile asigurarii…