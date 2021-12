Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Dorian Popa are o relație de mai bine de zece ani cu Claudia Iosif, cunoscuta și sub numele de Babs. Ei bine, cei doi se iubesc la cote maxime, insa se pare ca artistul simte o iubire nebuna fața de altcineva. Cantarețul și-a șocat fanii cu mesajul postat chiar de el pe rețelele de…

- Cine este soția actorului din Las Fierbinți. Mihai Margineanu este cunoscut pentru piesele lui și pentru rolul sau in ,,Las Fierbinți". Dupa apariția lui in serial, fanii lui au vrut sa afle cine este soția lui, dar și mai multe detalii despre acesta.

- Andreea Ibacka și Cabral sunt in culmea fericirii, asta dupa ce familia lor s-a marit in urma cu cateva saptamani. Actrița a adus pe lume și un baiețel, iar acum se poate considera o mama cu adevarat implinita. Mai mult decat atat, nu ezita absolut deloc și surprinde fiecare moment emoționat cu Namiko…

- Bianca și Mihai din sezonul 2 formeaza in continuare un cuplu și cei doi nu ezita sa-și arate iubirea in public. Ambii au afirmat ca sunt impreuna și ca traiesc unele dintre cele mai frumoase clipe din viața lor, chiar daca au ales sa nu se casatoreasca in ochii lumii. Ce mesaj a transmis tanara.

- Speak și Ștefania formeaza de mai mulți ani un cuplu. Cei doi colaboreaza pe plan miuzical și au participat impreuna la diferite show-uri TV sau online. Extrem de activi pe contul de socializare, artiștii și-au surprins din urmaritorii cu replicile lor.Speak și Ștefania iși țin la curent fanii cu tot…

- Lora este fara dar și poate una dintre cele mai indragite artiste din Romania, astfel știm cu toții ca apariția ei este intotdeauna una captivanta. Ei bine, pe langa frumusețea și darul cu care s-a nascut, artista recurge și la intervențiile medicilor sau a clinicilor estetice. Recent, vedeta a apelat…

- Am putea spune ca ceea ce a facut Speak acum inseamna iubire adevarata. Artistul a rabufnit public dupa ce internauții au criticat-o dur pe Ștefania, logodnica sa, pentru cariera muzicala. Cantarețul, cu orice preț, i-a luat apararea șatenei care l-a cucerit iremediabil și spune ca nimic nu ii va opri…

- Alexandra Stan și Emanuel s-au casatorit in urma cu doar cateva luni, in mare secret, artista anunțand evenimentul exclusiv pentru revista VIVA!, care a și publicat primele imagini cu vedeta in rochia de mireasa. Se pare ca intre interpreta și soțul ei, situația nu este tocmai roz, zvonurile cum ca…