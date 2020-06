Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Coronavirus ne limiteaza multe dintre activitațile pe care le desfașuram in mod obișnuit. Sunt interzise evenimentele la care iau parte un numar mare de persoane, prin urmare concertele, festivalurile și petrecerile private nu pot avea loc in aceasta perioada. In plus, zborurile și cursele…

- Aproape un copil din sase s-a simtit deprimat cu regularitate in timpul izolarii impuse in Spania din cauza epidemiei covid-19, iar suferinta psihologica a fost mai puternica in randul categoriilor sarace, a anuntat joi organizatia Save the Children, relateaza Reuters, anunța news.ro.Spania…

- Invitata prin videocall, la Xtra Night Show, Loredana a vorbit despre cum petrece timpul in perioada izolarii. Vedeta a lansat saptamanal cate un single. Piesa "Peste București" a fost difuzata in cadrul emisiunii.

- Angajatorii din intreaga țara stabilesc protocoale pentru munca la distanța. Va fi necesara tele-munca productiva pentru a menține economia in mișcare, deoarece companiile se straduiesc sa mentina continuitatea activitatii. Implicarea in munca zilnica...

- De altfel, cazurile de violenta domestic (agresiuni, batai si scandaluri) au crescut dramatic, la nivel mondial, de la inceputul pandemiei. Apel la Telefonul Copilului 116111: „Nu pot sa il evit pe tatal meu in perioada asta... imi tot spune ca mi-o caut cu lumanarea si ca merit sa fiu lovita". Este…

- [caption id="attachment_35588" align="alignleft" width="225"] Mariana Iurcu[/caption] ”De cand cu acest coronavirus stau acasa și ma omor de plictiseala, stadionul e inchis, muzeul la fel și toate rutinele mele is date peste cap. A trebuit repejor sa ma readaptez”, a scris calarașeanca Mariana Iurcu,…

- Doamnelor si domnilor, meine, damen und herren, da, se pare ca civilizatia ne-a pus intr-o situatie cum nu am mai fost niciodata pana acum. Toti am auzit de boli, de molime, toti am citit carti, am vazut filme, am auzit povesti despre epidemia de gripa din nu stiu ce an sau de boala nu stiu carui secol,…