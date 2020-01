Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal brut a crescut, in luna noiembrie fata de octombrie, cu 2,1%, pana la valoarea de 5.196 de lei, in timp ce salariul mediu net s-a majorat cu 2%, pana la 3.179 lei, raportat la...

- Salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie la 2.230 de lei. De asemenea și salariile politicienilor au crescut de la aceasta data. Salariul președintelui Klaus Iohannis va ajunge in ianuarie 2020 la aproape 27.000 de lei. Și veniturile demnitarilor cresc cu aproape 2.000 de lei, indemnizația…

- CHIȘINAU, 27 dec – Sputnik. Indemnizația unica la naștere crește de la 1 ianuarie 2020 cu aproape 400 de lei. Ultima ora! Salariul mediu pe economie crește in 2020: Iata cați bani vom primi>>> Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat astazi de Cabinetul de Miniștri.…

- Premierul Orban da asigurari ca anul viitor nu vor fi scaderi de salarii Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres Premierul Ludovic Orban da asigurari ca anul viitor nu vor exista scaderi de salarii în sectorul public si ca în proiectul bugetului de stat au fost…

- Activitatea in parchete, judecatorii și tribunale a fost afectata ieri, 18 decembrie 2019, pentru mai mult de o ora, de greva spontana a grefierilor, generata de masura adoptata in comisia Camerei Deputaților prin care se propune anularea pensiilor de serviciu ale grefierilor. In fața Tribunalul Olt,…

- Ludovic Orban a anunțat ca salariile demnitarilor pentru anul 2020 vor ramane la nivelul celor din 2019, fara a beneficia de majorarea lor pentru ca a crescut salariul minim pe economie. De asemenea, premierul a precizat ca nu ingradește dreptul la munca al persoanelor pensionate și care lucreaza…

- Un politist aflat in concediu medical dupa o interventie pe cord a prins si imobilizat un barbat care a talharit o femeie pe o strada din municipiul Satu Mare, informeaza, luni, un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), conform Agerpres.Citește și: Noul avocat al…

- Inca din luna mai, situatia pe strada Dunarii, tronsonul cuprins intre strada Prelungirea Canalului si strada Stefan cel Mare, din comuna Cumpana, situata pe malul Canalului Dunare Marea Neagra, este critica. Oamenii care locuiesc pe strada Dunarii sunt disperati. Primaria si Consiliul Local al Comunei…