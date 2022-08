Un cercetator francez a provocat un scandal pe Twitter dupa ce și-a trolat urmatorii cu o fotografie a unei felii de salam chorizo despre care a spus ca este o fotografie facuta de telescopul spațial James Webb stelei Proxima Centauri, cea mai apropiata de sistemul nostru solar. Urmaritorii de pe Twitter ai cercetatorului Etienne Klein […] The post Cum și-a trolat un cercetator francez fanii: fotografia distribuita cu steaua Proxima Centauri era de fapt o poza cu o felie de chorizo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .