Cum și-a serbat ziua Loredana Groza Cum și-a serbat ziua Loredana Groza Deși nu ai zice privind-o, Loredana Groza a implinit ieri 49 de ani. Este considerata una dintre cele mai iubite, mai sexy și mai de succes artiste din muzica romaneasca. Odata cu relaxarea restricțiilor, Lori a putut sa-și serbeze așa cum se cuvine aceasta aniversare. Loredana a organizat o petrecere de zile mari intr-o casa spațioasa de langa București. Așa cum era de așteptat, a purtat un outfit sexy, cu accente rock, care i-a pus perfect in valoare trupul de invidiat. De la eveniment nu au lipsit muzica și voia buna care o definesc atat de bine pe artista.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

