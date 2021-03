Stiri pe aceeasi tema

- Clara, fetița cea mica a Andreei Balan și a lui George Burcea, a implinit 2 ani. Mama ei i-a organizat o mica petrecere, iar alaturi le-au fost nașii și cele mai importante persoane din familie. Vedeta a postat imagini pe contul de socializare. In fotografiile publicate de interpreta, nu apare și tatal…

- Ce poate fi mai frumos decat dragostea unui parinte fața de copilul sau. George Burcea a facut un gest emoționant, de ziua mezinei sale Clara. Ce mesaj adorabil a postat actorul pe rețelele de socializare, de dragul fiicei sale. Fanii au sarit cu aprecierile și comentariile laudative. George Burcea,…

- Andreea Balan a avut parte de cea mai frumoasa declarație din partea iubitului ei, Tiberiu Argint. Ce mesaj a primit faimoasa artista de la barbatul care i-a readus zambetul pe buze, dupa divorțul de actorul George Burcea. Fratele prezentatoarei Sonia Argint a recunoscut tot, iar fanii sunt in extaz.…

- Relația dintre Viviana Sposub și George Burcea pare ca merge perfect. Cei doi sunt de cateva luni impreuna și petrec mult timp unul cu celalalt. Așa cum era de așteptat, aceștia au profitat de Ziua Indragostiților, pe 14 februarie, și și-au surprins fanii cu imagini filmate in timp ce dansau. Viviana…

- Andreea Balan a scapat de ghinion. Dupa ce s-a desparțit de George Burcea, apoi a infruntat unele probleme de sanatate, de sarbatori, norocul pare ca i-a suras. Cantareața a petrecut Craciunul in sanul familiei noului partener, Tiberiu Argint. Fetițele sale s-au jucat cu sora barbatului, prezența, de…

- Andreea Balan are o relație speciala cu nașii ei, Aurelian Temișan și Monica Davidescu, chiar și dupa desparțirea de George Burcea. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. Atunci cand vine vorba despre evenimentele importante din viața ei sau…

- In septembrie, Andreea Balan ”a sarbatorit” un an de la nunta in plin divorț. Deși detaliile nupțiale aratau ca cei doi iși vor dedica viața unul altuia, scenariul nedorit de nimeni adus de destin in realitate nu s-a terminat nici astazi, ba chiar a fost ”umplut” de declarații virulente din partea ambelor…